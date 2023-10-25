انت الان تتابع ضبط "90" مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد و"20" بمحمية الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 2:51 مساءً

كشفت هيئة تطوير ‎محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن ضبط أكثر من "120" مخالفة بيئية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م. وأوضحت الهيئة أن فرق الرقابة البيئية قامت بأكثر من "840" جولة رقابية، تم خلالها ضبط أكثر من "120" مخالفة بيئية؛ منها أكثر من "90" مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وأكثر من "20" مخالفة بيئية في محمية الملك خالد الملكية. وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات البيئية المرصودة من قبل فرق الرقابة البيئية، شملت: ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي بدون ترخيص، وزراعة نباتات داخلية، والصيد، والتخييم.

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