"آل الشيخ" يترأس الاجتماع "8" لمجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ اجتماعَ المجلس الثامن في دورته الرابعة، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح رئيسُ الهيئة عضو مجلس الإدارة محمد بن عبد الله العقلا، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتّخذ حيالها ما يلزم من قرارات وتوصيات تصبّ في مصلحة الفئات المشمولة بخدمات الهيئة، كما اطّلع على ما استجدّ من مشاريع الهيئة.

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