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تراند اليوم : من بينها السعودية.. "وول ستريت جورنال" تكشف عن نشر منظومات دفاع جوي أمريكية في 6 دول عربية

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صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، أن "البنتاغون" أرسل نظام الدفاع الصاروخي ثاد إلى ، كما تم إرسال أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى الكويت والأردن والعراق والسعودية وقطر والإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم أنه سيتم نشر هذه المنظومات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أمس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي بدأ في نشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي ثاد (الدفاع عن المناطق المرتفعة) وأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه المنظومات ستخصص لتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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