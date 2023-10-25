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تراند اليوم : شاهد.. الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية يكشف سبب إيقاف ولي العهد لجميع أنشطتهم

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صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لتطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن موقف حدث مع ولي العهد، الأمير ، بهدف المحافظة على البيئة.

وقال خلال حضوره مبادرة مستقبل الاستثمار: "كان قرارا حكيما، وطورنا خطة لإعادة تجديد هذا الوادي، وعندما بدأنا بالحفر وجدنا الكثير من المواقع الأثرية".

وأضاف: "تواصلنا مع سمو ولي العهد ووجدنا أنه مهتم بالبيئة، وأوقف كل أنشطتنا لمعرفة ما يوجد تحت هذا الوادي".

وتابع: "ننظر إلى المدن الأكثر كثافة سكانية وننظر إلى حجم الفنادق بباريس أو هونج كونج وكيف تخدم المجتمع والزوار".

وأكمل: لكن إذا أخذنا استراتيجية السياحة الوطنية هنا وتحدثنا عن 100 مليون زيارة هنا في دول الخليج، لا تكون المساحة مثل كاليفورنيا إلا أنها لا تمثل هذا النوع من الازدحام.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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