تراند اليوم : شاهد.. الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية يكشف سبب إيقاف ولي العهد لجميع أنشطتهم

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لتطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن موقف حدث مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بهدف المحافظة على البيئة.

وقال خلال حضوره مبادرة مستقبل الاستثمار: "كان قرارا حكيما، وطورنا خطة لإعادة تجديد هذا الوادي، وعندما بدأنا بالحفر وجدنا الكثير من المواقع الأثرية".

وأضاف: "تواصلنا مع سمو ولي العهد ووجدنا أنه مهتم بالبيئة، وأوقف كل أنشطتنا لمعرفة ما يوجد تحت هذا الوادي".

وتابع: "ننظر إلى المدن الأكثر كثافة سكانية وننظر إلى حجم الفنادق بباريس أو هونج كونج وكيف تخدم المجتمع والزوار".

وأكمل: لكن إذا أخذنا استراتيجية السياحة الوطنية هنا وتحدثنا عن 100 مليون زيارة هنا في دول الخليج، لا تكون المساحة مثل كاليفورنيا إلا أنها لا تمثل هذا النوع من الازدحام.