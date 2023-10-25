شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بمجلس التعاون في مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعـهم التاسع، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان -دولة الرئاسة- الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري.

وتناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار المجلس الوزاري في دورته الـ(153) الخاص ببند حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.

الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون

كما ناقش مقترح آلية للتعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول المجلس، ورؤية إسلامية حول مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس (الندوات التفاعلية)، وعرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي، واعتماد تقرير لمنجزات أعمال اللجنة.