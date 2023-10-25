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"وقاء" يعلن خلوَّ المملكة رسمياً من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) خلوَّ المملكة العربية رسمياً من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، من خلال تقييم المنظمة لملف المملكة المُعَد من قبل مركز وقاء، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة من المنظمة لاعتماد خلوِّ الدول من الأمراض الوبائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعدالغامدي, أن من شأن هذا الاعتماد تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من خلال إعادة تقييم الشروط والضوابط الخاصة بالشهادات الصحية البيطرية المعتمدة.

وبين أن مركز "وقاء" يعمل على تعزيز مكانة المملكة في المكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية، للحدِّ من مخاطرها وتعزيز الإنتاج الحيواني واستدامته.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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