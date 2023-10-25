السعودية | التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع بدولة الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت اليوم, مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، حيث كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي, والأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, وممثلو الدول الأعضاء.

واستمع معالي وزير الدفاع الكويتي والوفد المرافق إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطّلع على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف التي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.

وأشاد معاليه بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركاً ومتضامناً مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن، مضيفًا أن ما يلمسه التحالف الإسلامي من تطور كبير ومتسارع؛ ما هو إلا الإرادة القوية والحازمة من قبل الدول الأعضاء للقضاء على هذه الآفة.

من جانبه عبر اللواء المغيدي عن امتنانه لهذه الزيارة من قبل معاليه، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في محاربة الإرهاب والتطرف، ووقوفها الحازم أمام كل من تسول له نفسه تخريب أو تدمير مقدرات الوطن ووحدته.

وأشار إلى أن تواجد دولة الكويت عضوًا في التحالف الإسلامي منذ تأسيسه ومشاركتها الإقليمية والدولية في كل ما من شأنه القضاء على هذه الآفة؛ لهو دلالة واضحة على رؤية وبُعد القيادة الكويتية الحكيمة التي لا تألو جهداً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف الإسلامي في كل ما من شأنه القضاء على آفة الإرهاب والتطرف العنيف.