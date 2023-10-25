السعودية | إعلان نتائج القبول في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.