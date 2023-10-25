السعودية | الشركات الزراعية الدولية تعرض أحدث التقنيات الزراعية العالمية للمساهمة في رفع الإنتاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شكّلت المشاركة الدولية الكبيرة في فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2023 المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إضافة لافتة لزوار المعرض، من خلال استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية الزراعية الحديثة في العالم، حيث تشجع وزارة البيئة والمياه والزراعة على توظيف التقنيات الحديثة في تحقيق كفاءة الإنتاج الزراعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية والفواكه.

وتنافست الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية، في عرض ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، وشملت تلك الدول، كل من هولندا، الصين، الهند، تايلند، إسبانيا، تركيا، وجورجيا، مستعرضة عبر أجنحة المعرض المتنوعة، أبرز التقنيات الزراعية الحديثة التي نالت إعجاب الزوار والمهتمين بالمجال الزراعي، وشملت، تقنيات البيوت المحمية، تقنيات الري ومعالجة المياه، تقنيات الزراعات العمودية والمائية بالإضافة إلى الروبوتات الزراعية، تطبيقات التحكم عن بعد، والمسيرات الزراعية.

كما شارك عدد من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في الجلسات الحوارية وورش العمل المنعقدة على هامش المعرض؛ لمناقشة مجالات حيوية تتعلق بالصناعات والنظم والممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد روّاد قطاع الزراعة، وصنّاع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، ويعتبر الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة، وهو الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تهدف استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.