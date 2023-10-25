شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يثير الجدل حول الإنضمام إلى الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي، علي التعليق حول موقفه من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك في الفترة القادمة.

حيث أكد أنه انضم إلى الخليج منذ 3 شهور فقط ولا يفكر في العودة إلى الدوري المصري، في ظل التنافسية الكبيرة الذي يفرضها الدوري السعودي.

ولكن لم يستثني اللاعب العودة إلى الزمالك مثلما كان متوقع، خاصة أنه كان واحدا من نجوم الغريم التقليدي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأتم:" لم يحدثني أحدا من ناد الزمالك من أجل الإنضمام لهم في الفترة القادمة،مشيرا إلى أنه لا يبحث عن تسجيل الأهداف بقدر ما يبحث عن تحقيق الفوز لفريقه الخليج ".

موقف الزمالك من ضم اللاعب

وذكرت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي الزمالك مهتما بالتعاقد مع شريف في الفترة القادمة، من أجل الرد علي صفقة إمام عاشور الصادمة لمسئولي الفريق الأبيض وجماهيره.