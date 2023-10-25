شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يثور في وجه كولر بعد مواجهة سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص عماد متعب مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق علي إنتقاد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، والذي كان سيتورط في خروج الفريق من الدوري الأفريقي علي يد سيمبا.

متعب قال:" كولر أخطأ بشكل كبير في تقدير المباراة، أعتقد أنه كان يفكر بشكل كبير في مواجهة صن داوينز في الدور القادم علي حساب تلك المباراة ".

وتابع:" هذا الأمر غير مقبول في الأهلي، اعتقد أن ذلك درسا قاسيا للمدرب يجب أن لا يكرره في المستقبل، خاصة أنه لم يقوم سوي بتبديل وحيد في نهاية اللقاء.

وأتم:" صن داوينز فريق محترم وله كل التقدير، ولكن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادرا علي تخطي تلك العقبة والوصول للمباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات قبل نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.