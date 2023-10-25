شكرا لقرائتكم خبر عن الإصدار المبتكر والشامل.. موعد إطلاق سامسونج " اس 24 الترا " وسعره في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت شركة سامسونج عن اقتراب، موعد إطلاق هاتفها الجديد سامسونج إس 24 الترا، الذي سيكون إصدارًا مبتكرًا وشاملًا يستحوذ على اهتمام العديد من الأشخاص، و تتميز مواصفاته المتوقعة بالعديد من المزايا الرائعة، والتي سنتناولها بالتفصيل.

من المتوقع أن يتم إطلاق سامسونج إس 24 الترا في شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عنه رسميًا في حدث Unpacked في 18 يناير، يعد إصدار سامسونج إس 24 الترا واحدًا من أفضل هواتف سامسونج حتى الآن بسبب مجموعة مميزة من الميزات التي يتمتع بها.

سعر سامسونج إس 24 الترا

تم الكشف عن سعر سامسونج إس 24 الترا، حيث سيكون بسعر متوقع يبلغ 4500 ريال سعودي، على الرغم من أن ذلك قد يتغير وفقًا لتحديدات الشركة.

يحظى هاتف سامسونج جالاكسي إس 24 الترا بشعبية كبيرة بين عشاق سامسونج في جميع أنحاء العالم، نظرًا للمزايا الرائعة التي سيتمتع بها الهاتف. ومن بين أبرز مواصفات سامسونج إس 24 الترا:

مواصفات سامسونج S24 الترا

– تقنية دعم NFC.

– أبعاد الجهاز: 163.4 × 78.1 × 8.9 ملم.

– زجاج الشاشة: زجاج Gorilla Victus المقاوم للكسر.

– الوزن: 233 جرام.

– كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

– نوع الشاشة: شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ وتردد تحديث 120 هرتز

– مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68 حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

– دعم شريحة اتصال نانو سيم المزدوجة.

– معالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

– أربع كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري، الثانوية بدقة 10 ميجابكسل وتقريب بصري يصل إلى 10X، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل.

باختصار، سامسونج إس 24 الترا سيكون هاتفًا مميزًا وقويًا يجذب انتباه العديد من المستخدمين. تحضير النفس لاقتناء هذا الهاتف الجديد يمكن البدء فيه الآن.