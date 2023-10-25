شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان وتصلب الشرايين أخطرها.. نوع من الجبن يسبب أضرارا كارثية على الصحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الجبن من الأطعمة المحببة للكثيرين ، فوائدها الصحية كثيرة ، وعناصرها الغذائية مهمة خاصة للأطفال ، لكن هناك أنواع معينة من الجبن مصنوعة من الزيوت النباتية، وخاصة زيت النخيل، الذي يدخل أساسيا في صناعتها ، ليحل محل دسم اللبن الذى يدخل فى تصنيع الجبنة، وهذا الأمر غاية في الخطورة وحذر منه الكثير من الأطباء المتخصصين ، لان نزع دسم اللبن واستبداله بزيوت نباتية لتقليل التكلفة، ويقبل الكثيرين على شرائه لقلة تكلفته المادية.. لكن الإفراط في تناول هذا النوع من الجبن، يسبب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة بسبب خطورة المواد التي تدخل في تركيبته، و إضافة بعض المستحلبات التى لها مخاطر صحية محتملة.مثل فوسفات الصوديوم، وهى مادة مصنعة تدخل في تركيب الكثير من الأطعمة المعلبة، لأنها تساهم في الحفاظ على مذاقها، ولكنها شديدة الخطورة .. نرصد اضرار ومخاطر الالراط في تناول الجبن المصنوعة من الزيوت النباتية علي صحة الانسان وفقا لموقع every day health

أضرار الجبن المصنوع من الزيوت النباتية:



- الإفراط في تناولها تسبب تكون الحصوات الكلى

- اضطراب في حركة الأمعاء، وعسر الهضم، والانتفاخ.

- يترسب بالأوعية الدموية، الأمر الذي يزد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية

- ارنفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين.

- فى أغلب الأحوال يكون التدخل في هذه الأطعمة لإضافة نكهات جديدة ولإطالة فترة الصلاحية، وإنتاج أنواع مختلفة منها، أو لمحاربة بعض الجراثيم، ومن ثم إضافة مواد قد تكون خطرة على جسم الإنسان.



- تكشف الكثير من الدراسات أن المصانع المنتجة للجبن تستخدم الدهون النباتية أو الزيوت النباتية المهدرجة، ولذلك يطلق عليها الجبن النباتي، أو الجبن المعالج صناعياً، والكارثة أن هذا الجبن النباتي أو الصناعي يشمل أنواعاً سيئة ورديئة الصنع تستخدم الكثير من الإضافات والمعالجات، التي تسبب أضراراً خطرة على جسم الإنسان.

- وجدت الدراسات إنه يزيد من فرص واحتمالات الإصابة بأمراض السرطان، ووجدوا أن أنواعاً من الأجبان الصفراء توفر بيئة مناسبة تساعد على نمو الخلايا السرطانية وتحفز انتشارها في الثدي لدى النساء، وداخل غدة البروستاتا لدى الرجال.



- كما أن الجبن المعالج صناعياً والذي لم يمر على مرحلة البسترة، يشكل خطراً كبيراً على صحة السيدات الحوامل، وكذلك ضرراً كبيراً على الأجنة حيث تحمل بعض الميكروبات والجراثيم المسببة لكثير من المشاكل الصحية.

- والجبنة المعالجة صناعياً تعتبر من الأنواع الغنية بالدهون المتحولة والمشبعة، وهذه الدهون ترفع نسبة الكوليسترول الضار والسيئ في الجسم بمستويات ومعدلات مرتفعة،

- الإصابة بكثير من أمراض ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وأيضاً ارتفاع ضغط الدم بصورة مستمرة.

- تراكم الدهون في أجزاء كثيرة من الجسم، وخاصة في منطقة البطن، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الاصابة بالسكري من النوع الثاني

- التهاب المفاصل.

- ترقق أو هشاشة العظام.

- "شيخوخة العضلات"، خاصةً بعد عمر الثلاثين.

- عسر الهضم والإنتفاخ

- حدوث الجلطة نتيجة تصلب الشرايين

- ضعف الجهاز المناعي وذلك لإضافة مكسبات الطعم والرائحة وبعض المواد المصنعة الغير طبيعية .

- يؤثر بالسلب على الذاكرة والتركيز .

-المواد المستخدمة في ذلك الجبن تسبب السرطان على المدي البعيد .

- يسبب ذلك الجبن هشاشة العظام عكس الجبن الطبيعي الذي يقوي العظام لإحتوائه على الكالسيوم والفسفور الموجود في الحليب الطبيعي .