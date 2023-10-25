"كريستيانو رونالدو" يتصدَّر قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمة للأهداف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 3:43 مساءً

كشف الحسابُ الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري مساهمة للأهداف، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة. وتصدّر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لاعب النصر، الذي نجح في المساهمة في تسجيل 16 هدفًا. وجاء بالمركز الثاني المغربي "مراد باتنا" لاعب الفتح، الذي ساهم في تسجيل 12 هدفًا، بعد مرور 10 جولات من منافسات الدوري السعودي. وجاء بعد ذلك كلٌّ من: الصربى ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم، لاعبَي الهلال، والجزائري رياض محرز نجم الأهلي، الذي نجح كل منهم بالمساهمة في تسجيل 9 أهداف.

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