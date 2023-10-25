العاصمة المقدسة تشهد هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 3:59 مساءً

تشهد العاصمةُ المقدسة، هذه اللحظات، هبوبَ رياح سطحية شديدة ومُثيرة للأتربة والغبار. وقد يتسبّب ذلك في تناثر الأتربة والرمال في الطرق السريعة وداخل الأحياء. وي‏تزامن ذلك مع بروق تلوح في سماء شرق العاصمة المقدسة، وبداية هطول أمطار غزيرة على سبوحة وجعرانة.

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