تؤوي "4600" نازح.. غارة إسرائيلية تحلق أضرارًا بمدرسة تابعة "للأونروا" بغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم "الأربعاء"، تعرضَ مدرسة تابعة لها في رفح تؤوي "4" آلاف و"600" شخص لأضرار جانبية شديدة من ضربة إسرائيلية قريبة.

وأوضحت "الأونروا" عبر منصة "إكس" أن عدد النازحين داخل منشآت الوكالة في قطاع غزة ارتفع إلى "613" ألفًا.

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