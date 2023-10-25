مركز فحوصات موحد

وأوضح التجمّع الصحي، أن التدشين تضمّن إطلاق المسمى الجديد للمركز «مركز الفحوصات الموحّد» بدلًا من مركز التقارير الطبية والعمالة الوافدة، مضيفًا أن الخدمات المقدمة بالمركز تشمل الخدمات الصحية الإلكترونية، وخدمات العيادات الطبية المختلفة، والاستقبال، وقسمي الأشعة، والمختبر المركزي.
وأفاد أن المركز يقدّم كذلك خدمات إصدار رخص القيادة، ورخص حمل السلاح، وإجراء تحاليل التوظيف للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص، والخدمات الصحية للعمالة الوافدة «سائق، راعي، حارس»، وفحوصات طلبة الامتياز بوزارة الصحة، مبينًا أن الحصول على خدمات المركز تكون عبر تطبيق «صحتي» أو من خلال زيارة المركز مباشرة.
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