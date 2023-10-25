افتتاح الحركة المرورية بطريق عرعر

وتبلغ تكلفة التقاطع 41 مليونًا، ويتكون من 4 مخارج بمسارين، وطريق رئيسي بـ 3 مسارات لكل اتجاه، وطريق أسفل التقاطع بمسارين لكل اتجاه، إضافة لأدوات عوامل السلامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للطرق، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع والإشراف عليه وذلك من خلال وضع السياسات واللوائح والمعايير اللازمة لإنشاء الطرق وصيانتها، كما يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
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