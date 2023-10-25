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افتتاح الحركة المرورية بطريق عرعر

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، افتتاح الحركة المرورية على تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع طريق عرعر رفحاء، الذي يسهم في رفع مستوى السلامة من خلال تلافي التقاطع السطحي، وتعزيز مستوى سلامة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية بعرعر، كما يربط التقاطع مدينة عرعر بمحافظة رفحاء والقرى المجاورة، إضافة لخدمة جامعة الحدود الشمالية بعرعر.

وتبلغ تكلفة التقاطع 41 مليونًا، ويتكون من 4 مخارج بمسارين، وطريق رئيسي بـ 3 مسارات لكل اتجاه، وطريق أسفل التقاطع بمسارين لكل اتجاه، إضافة لأدوات عوامل السلامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للطرق، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع والإشراف عليه وذلك من خلال وضع السياسات واللوائح والمعايير اللازمة لإنشاء الطرق وصيانتها، كما يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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