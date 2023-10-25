شكرا لمتابعة خبر عن خبيرة تجميل تصدم المذيع بسعر مكياج العروس .. والأخير: راح المهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تباينت أسعار المكياج في الآونة الأخيرة، لا سيما مكياج العروس، الذي وصل لأرقام وصفت بالفلكية.

وقالت خبيرة المكياج منال الدغيثر، خلال برنامج الراصد إن أسعار مكياج العروس تبدأ من 1500 ريال، مشيرة إلى أن أسعار العروس غير باقي المناسبات بسبب أنها تخصص يومها بالكامل لها فقط دون التعامل مع أي زبونة أخرى.

وأخبرت الدغيثر مذيع الراصد عبدالله الغنمي، أن الأسعار تصل أحيانا إلى 30 ألف ريال، ليرد قائلا: راح المهر!.