انت الان تتابع "الصحة العالمية": غير قادرين على إيصال المساعدات الأساسية لشمال قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 6:32 مساءً

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود والإمدادات الصحية الأساسية على المستشفيات الكبرى شمال قطاع غزة بسبب الافتقار إلى الضمانات الأمنية. وأكدت أنه ما لم يتم تسليم الوقود الحيوي والإمدادات الصحية الإضافية بشكل عاجل إلى غزة فإن آلاف المرضى الضعفاء سيكونون معرضين لخطر الموت أو حدوث مضاعفات طبية مع توقُّف الخدمات الحيوية بسبب نقص الكهرباء. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ حتى يتسنى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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