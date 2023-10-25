"بايدن": حل الدولتين الطريق الأمثل لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 6:44 مساءً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن حل الدولتين هو الطريق الأمثل لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وطالب "بايدن" إسرائيل بالتمسك بقوانين الحرب وفعل ما بوسعها لحماية المدنيين. وقال: "يجب على الجميع التذكير أن حركة "حماس" لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني". وأكد الرئيس الأمريكي ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن هجمات الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصب الزيت على النار.

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