انت الان تتابع في افتتاح بطولة نيوم.. أخضر الشاطئية يخسر مواجهة إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:28 مساءً

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، من نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 4/3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب شاطئ نيوم في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية. هذا وسيلعب أخضر الشاطئية غداً الخميس مباراته الثانية من البطولة ذاتها، وذلك عندما يلتقي نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة الثامنة والنصف مساًء. ويسعى الأخضر للفوز في المباراة للحفاظ على حظوظه في دائرة المنافسة.

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