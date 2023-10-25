انت الان تتابع اختتام ورشة عمل تعريفية نظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:36 مساءً

اختتمت اليوم بمقر أكاديمية نادي اليخوت بجدة ورشة عمل تعريفية "لبطولة أمريكا السابعة والثلاثين AC37"، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والتي بدأت أمس الثلاثاء بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، حسان قباني، أن الملاحة الشراعية لها تاريخ قديم في السعودية، منوهًا بدور السعودية في استضافة هذا السباق. كما تحدث مختصون عن برامج السباق، وقدموا نبذة عن سباق القوارب التمهيدي، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة، ويُقام لأول مرة خارج إسبانيا، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 المقبل، وتشارك به المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

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