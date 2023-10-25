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تراند اليوم : أمريكا ترسل "سفاح العراق" قائد عمليات الفلوجة إلى إسرائيل قبل أيام من الاجتياح البري الوشيك على غزة

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صحيفة الخليج 365: كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن أمريكا تعتزم إرسال "سفاح العراق"، الذي قاد عمليات الفلوجة، إلى إسرائيل.

وأشار المسؤول إلى أن الجنرال هو جيمس غلين، الذي شارك أيضا في العمليات ضد تنظيم "داعش"، كما أن البنتاغون قرر إرسال أنظمة دفاع جوي متطورة متعددة إلى إسرائيل بالإضافة لإرسال المستشارين العسكريين الخبراء في حرب الشوارع، للمساعدة في "التخطيط للحرب"، قبل أيام من الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة.

وحسبما نقلت "سي إن إن" عن مصادرها، فإنه خلال مساعدة القوات الإسرائيلية في وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة لهزيمة حركة "حماس"، يستشهد المستشارون العسكريون الأمريكيون في إسرائيل بالدروس المستفادة على وجه التحديد من معركة الفلوجة في عام 2004.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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