تراند اليوم : تصريح جديد من نتنياهو بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي للعملية البرية في غزة

صحيفة الخليج 365: قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه تم تحديد موعد العملية البرية بالإجماع من قبل مجلس إدارة الحرب، لضمان الظروف المثلى لجنودنا. وتابع: "لن أخوض في التفاصيل".

وأردف: "يوم السابع من أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيل وعلينا جميعا تقديم إجابات بما في ذلك أنا ولكن فقط بعد الحرب وسيتم التحقيق في الفشل بشكل كامل". مشيرا إلى أن بايدن تعهد بأنه "لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف: "نحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق أهداف الحرب، دون أي اعتبارات سياسية.. أمام أعيننا ليس سوى إنقاذ إسرائيل وتحقيق النصر".