بحث التعاون في المجال الدفاعي بين المملكة والكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في مكتبه بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت أحمد الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال تأكيد الروابط الأخوية الراسخة ومتانة العلاقات التي تجمع المملكة و الكويت.

وبحث الجانبان التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تعزيزه، وتنسيق العمل العسكري المشترك، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة بدولة الكويت المكلف المقدم علي القرني.

كما حضره من الجانب الكويتي سفير الكويت لدى المملكة صباح الأحمد الصباح، و مبارك الصباح، وآمر القوة الجوية في الجيش الكويتي اللواء الركن الطيار عدنان الفضلي، ورئيس هيئة مكتب وزير الدفاع العميد الركن طلال الكندري، والملحق العسكري في سفارة الكويت لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالنور.