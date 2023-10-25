خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 109 قضاة بالعدل

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمرفق القضاء.
وسأل المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.
من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
من جهته هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
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