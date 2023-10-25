شكرا لقرائتكم خبر بدء أعمال مركز الفحوصات الموحد بمنطقة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، أمس الأول، مركز الفحوصات الموحد بحلته الجديدة بعد إعادة ترميمه وتطويره، وإضافة خدمات المختبر المركزي له، ليقدم خدماته للمستفيدين من موقع واحد.

وأوضح التجمّع الصحي، أن التدشين تضمن إطلاق المسمى الجديد للمركز «مركز الفحوصات الموحد» بدلاً من مركز التقارير الطبية والعمالة الوافدة، مضيفا بأن الخدمات المقدمة بالمركز تشمل الخدمات الصحية الالكترونية، وخدمات العيادات الطبية المختلفة، والاستقبال، وقسمي الأشعة، والمختبر المركزي.

وأفاد بأن المركز يقدم كذلك خدمات إصدار رخص القيادة، ورخص حمل السلاح، وإجراء تحاليل التوظيف للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص، والخدمات الصحية للعمالة الوافدة «سائق، راعي، حارس»، وفحوصات طلاب الامتياز بوزارة الصحة، مبينا أن الحصول على خدمات المركز تكون عبر تطبيق «صحتي»، أو خلال زيارة المركز مباشرة.

خدمات المركز