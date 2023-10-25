بدء أعمال مركز الفحوصات الموحد بمنطقة المدينة

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وأوضح التجمّع الصحي، أن التدشين تضمن إطلاق المسمى الجديد للمركز «مركز الفحوصات الموحد» بدلاً من مركز التقارير الطبية والعمالة الوافدة، مضيفا بأن الخدمات المقدمة بالمركز تشمل الخدمات الصحية الالكترونية، وخدمات العيادات الطبية المختلفة، والاستقبال، وقسمي الأشعة، والمختبر المركزي.
وأفاد بأن المركز يقدم كذلك خدمات إصدار رخص القيادة، ورخص حمل السلاح، وإجراء تحاليل التوظيف للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص، والخدمات الصحية للعمالة الوافدة «سائق، راعي، حارس»، وفحوصات طلاب الامتياز بوزارة الصحة، مبينا أن الحصول على خدمات المركز تكون عبر تطبيق «صحتي»، أو خلال زيارة المركز مباشرة.
خدمات المركز
- إصدار رخص القيادة.
- رخص حمل السلاح.
- إجراء تحاليل التوظيف للسعوديين.
- الخدمات الصحية للعمالة الوافدة.
- فحوصات طلاب الامتياز بوزارة الصحة.
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