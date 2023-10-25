الصمعاني: تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية يطور البيئة القانونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية يسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

ورفع الصعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 51 من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.

وأكد الدكتور الصمعاني، أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية؛ يسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

الجدير بالذكر أن مكاتب المحاماة الأجنبية تسهم في رفع كفاءة قطاع المحاماة، من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة وتعزيز الجوانب القانونية.

أهم المزايا: