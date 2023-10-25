شكرا لقرائتكم خبر الصمعاني: تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية يطور البيئة القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع الصعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 51 من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
وأكد الدكتور الصمعاني، أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية؛ يسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
الجدير بالذكر أن مكاتب المحاماة الأجنبية تسهم في رفع كفاءة قطاع المحاماة، من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة وتعزيز الجوانب القانونية.
أهم المزايا:
- الإسهام في تطوير البيئة القانونية.
- رفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
- رفع كفاءة قطاع المحاماة.
- رفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة.
- تعزيز الجوانب القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصمعاني: تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية يطور البيئة القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.