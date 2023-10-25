تدشين معمل المحاكاة التمريضي بجامعة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أمس، معمل المحاكاة التمريضي بكلية التمريض، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها الجامعة لتوفير كل ما يسهم في تطوير العملية التعليمية والتدريبية بالجامعة. وشاهد رئيس الجامعة خلال حفل التدشين عرضا مرئيا لمعمل المحاكاة التمريضي الذي يعد أحد أهم أساليب تعليم وتدريب التمريض ويمكّن الطلبة من ممارسة المهارات التمريضية السريرية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المحاكية للواقع الحقيقي وفي بيئة آمنة ومنتظمة.

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