«الإعلام» تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

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ويأتي المعرض الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق أكتوبر من كل عام، ويعكس المعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، والسلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية للهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات.
ويسعى المعرض إلى قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل؛ للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.
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