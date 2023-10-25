ديوانية حوارية لتعزيز الوعي بأضرار الصيد الجائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود التوعوية لرفع مستوى الوعي بأضرار الصيد الجائر، نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس ديوانية حوارية بعنوان «المحافظة على البيئة.. واجب وطني»، أقيمت في مركز المؤتمرات بمحافظة دومة الجندل، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية. وقدم الديوانية الإعلامي محمد الحسن، وتحدث فيها كل من رئيس لجنة أصدقاء البيئة بمنطقة الجوف الدكتور فيصل الشاعل، ووكيل البحث العلمي بعمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف الدكتور بركات الرشيدي.

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