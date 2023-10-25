شكرا لقرائتكم خبر أنامل رنيم تشكل لوحات إبداعية جمالية على طرق حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدعت وتميزت الفنانة التشكيلية والعضو في جمعية الثقافة والفنون، رنيم الرديعان، بوضع بصمة لهويتها الشخصية خلال جماليات فنها التشكيلي برسوماتها الإبداعية التي قدمتها في كثير من المناسبات والمهرجانات بحائل.

وتمثلت إبداعاتها في رسم البورتريه، والرسم على الحجر في طريق (حاتم الطائي)، الذي يربط مطار حائل بوسط المدينة، لتأسر نواظر ومشاهدي الجمال البصري من محبي هذا الفن بحائل وزوارها القادمين من خارج المنطقة.

وأوضحت الرديعان أنها صقلت وطورت قدرتها في تلك الموهبة منذ 4 سنوات.