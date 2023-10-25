شكرا لقرائتكم خبر أنامل رنيم تشكل لوحات إبداعية جمالية على طرق حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمثلت إبداعاتها في رسم البورتريه، والرسم على الحجر في طريق (حاتم الطائي)، الذي يربط مطار حائل بوسط المدينة، لتأسر نواظر ومشاهدي الجمال البصري من محبي هذا الفن بحائل وزوارها القادمين من خارج المنطقة.
وأوضحت الرديعان أنها صقلت وطورت قدرتها في تلك الموهبة منذ 4 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أنامل رنيم تشكل لوحات إبداعية جمالية على طرق حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.