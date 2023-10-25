4119 موهوبا يتنافسون لتمثيل الوطن في الأولمبيادات الدولية

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وسيلتحق المرشحون في هذه المسابقة ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ابتداء من ملتقى الشتاء المقبل، والذي سيقام في الهيئة الملكية بالجبيل للبنين، وفي جامعة الأميرة نورة للبنات، خلال الفترة من 4 - 13 يناير المقبل.
وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي؛ بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والفلك والفضاء، لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية التي تعقد، سنويا.
وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، إضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية، حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 19 أولمبيادا إقليميا ودوليا.
كما تستهدف المسابقة رفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة في المسابقات العالمية، ورفع وعي المجتمع بدورهم، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، إضافة إلى الإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.
عدد الطلاب المسجلين:
- 14,226 في تخصص الرياضيات
- 7194 في تخصص الأحياء
- 6758 في تخصص العلوم
- 2274 في تخصص الفيزياء
- 2115 في تخصص الكيمياء.
- 13,775 في تخصص الفلك والفضاء.
- 46,342 طالبا وطالبة منهم:
- 28,909 في المدارس الحكومية
- 14,193 في المدارس الأهلية
- 3240 في التعليم الأجنبي
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