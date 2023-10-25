القنصل العام للغابون يزور حي حراء الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار القنصل العام لجمهورية الغابون عبدالعزيز برانلي أوبولو، أمس الأول، حي حراء الثقافي بمكة المكرمة. وتجول القنصل في أقسام معرض الوحي وتعرّف على محتوياته، وعلى مكونات الحي الأخرى، مشيدا بمحتواه العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود في إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.

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