شكرا لقرائتكم خبر خبراء عالميون يبرزون جماليات الخط العربي في «دروب الروح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الثقافة سلسلة من الندوات التي تسلط الضوء على الممارسات التقليدية والمعاصرة لفن الخط العربي وأبعاده الثقافية والجمالية، بمشاركة نخبة من الخطاطين والفنانين والباحثين وخبراء عالميين في هذا المجال، وذلك على هامش معرض «رحلة الكتابة والخط: دروب الروح» في نسخته الثانية، الذي انطلق في 15 أكتوبر الجاري في مركز المدينة للفنون بالمدينة المنورة.

وناقشت الندوة الأولى «رحلة الفنون التقليدية في تنقلها بين النمط الكلاسيكي والمعاصر»، وأشار خلالها الخطاط أحمد رزق إلى ضرورة تكيّف الخطاط مع عصره، مما يؤمن استدامة فنه، فيما أكدت الخطاطة بيان بربود، أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يسهم في إبراز المعنى العميق للحرف العربي وإعادة إظهار جوانبه الجمالية، أما المصمم إبراهيم باتشلدر، فتحدث عن رحلته في المنطقة العربية وخارجها لاستكشاف الإرث الثقافي الإسلامي وتتبعه لاستخدامات الخط العربي.

وتناولت الندوة الثانية «قلائد حول العنق»، التي شاركت فيها الدكتورة هدى أبي فارس والمصممة عزة فهمي؛ استخدام الخط العربي في تصميم الحلي والمجوهرات، وأكدت الندوة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحرف الوطنية وقدرة الحرف العربي على التعبير عن الجمال والأصالة في تصميم الحُليّ.

وحملت الندوة الثالثة عنوان «الخط العربي في الفن والتصميم المعاصر».

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