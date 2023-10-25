شكرا لقرائتكم خبر ديم تضيء منزل الرسلاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رزق الزميل الإعلامي عمر الرسلاني بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها ديم. جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها وأنبتها نباتا حسنا.

كانت هذه تفاصيل خبر ديم تضيء منزل الرسلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.