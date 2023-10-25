5 متدربين يحصدون جوائز دولية في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد 5 مشاركين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جوائز دولية في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة بموسكو، حيث حققوا أداء متميزا وتفوقا في مجالاتهم التي شاركوا بها.

وشاركت المؤسسة بمجموعة من المتدربين من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة، التي أقيمت في مدينة موسكو (ابيليمبيكس2023)، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2023م.

وحقق المتدربون المشاركون النجاح والتميز في مسابقة «اجتياز المهارة خلال الوقت المحدد» في تخصصات الكهرباء والدعم الفني وإدارة الشبكات، حيث تم تكريم وفد المؤسسة المشارك في البطولة من قبل اللجنة المنظمة، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة ومهاراتهم الاستثنائية في تخصصاتهم المختلفة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الابتكار والإبداع في المجالات التقنية والمهنية، وتحرص على تشجيع المتدربين والمتدربات بشكل دائم على تطوير مشاريع نوعية من خلال أندية متخصصة بالكليات والمعاهد يشرف عليها مدربون ومدربات متخصصين.

وأضاف بأن متدربي ومتدربات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة حققوا خلال هذا العام عدة جوائز دولية ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية، ونشجع في المؤسسة على مشاركتهم في المحافل الدولية واطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية في الابتكار والمواهب بمجالات التدريب التقني والمهني.

الفائزون في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة:

تخصص إدارة الشبكات والأنظمة:

فارس الشهري

عبدالحميد الشمري

تخصص التركيبات الكهربائية:

مروان الإسماعيل

تخصص الدعم الفني للأجهزة الالكترونية: