شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان تعزيز العلاقات العسكرية والأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، نظيره البريطاني، غرانت شابس.

واستعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية السعودية البريطانية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي.

تهدئة الأوضاع في غزة

أكد وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء على ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعدت باستقبال معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، استعرضنا العلاقات الإستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي. وأكدت ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة".