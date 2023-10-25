شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التصاريح البيئية بنسبة 80% للقطاع الخاص في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية، خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80%، مقارنة بالربع الأول من العام.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن حجم التصاريح المصدرة في الربع الأول خلال العام الحالي لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الربع الثاني إلى 2013 تصريحاً، وبلغت في الربع الثالث ألفي تصريح".

وأفاد المطرفي أن سبب الارتفاعات المتتالية يأتي إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022.

ارتفاع وتيرة إصدار التصاريح

كشف التقرير الشهري لشهر سبتمبر أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفع بنسبة 79% مقارنة بشهر أغسطس، حيث أصدر نحو 657 تصريحًا وترخيصًا مقارنة بـ140 تصريحاً وترخيصاً بيئياً خلال شهر أغسطس، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.

وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، وقد جاءت مدينة الرياض في المقدمة بـ 237 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 115، ومكة المكرمة بـ 94 ، الحدود الشمالية بـ90 والمدينة المنورة بـ48 ، والجنوبية بـ45 ، وأخيراً جازان بـ16.

ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.

حيث يؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.