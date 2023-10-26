انت الان تتابع بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج" يستعرض مكان انطلاق "الجامعة العربية" في قمة "رضوى" بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق في "ينبع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 8:33 مساءً

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا من شرم رضوى في ينبع، وهو يروي من خلاله قصة استقبال الملك عبدالعزيز للملك فاروق، حين أمر ببناء المخيمات والمخبز الذي كان ينتج 2000 رغيف في اليوم. وبحسب المصادر، فمن هذا المكان انبثقت فكرة جامعة الدول العربية، وتوالت التبريكات من رؤساء الدول العربية، كما حضرت قضية فلسطين في هذا اللقاء التاريخي. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع المدون الدكتور "عبدالله العلاوي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي التي يعتبرها الملجأ والمهرب لصفاء الذهن وتوارُد الأفكار. ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "وهم الإنجاز" للكاتب "أحمد مشرف"، كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للمؤلف، تحدث من خلاله عن كتابه. وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى خالد الجابري قصة أغنية "السيل يا سدرة الغرمول".

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