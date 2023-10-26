انت الان تتابع بعد تداول رواد التواصل مقطع الفيديو.. ضبط قائد مركبة "الفرقة الشعبية المشاركة في الزفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 8:39 مساءً

أعلنت إدارة مرور منطقة جازان ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات "نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم بجانب قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف". وأوضحت بأنه قد تم حجز المركبة وإحالة صاحبها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه. وكان رواد مواقع التواصل قد تناقلوا مقطع فيديو يظهر من خلاله فرقة شعبية في صندوق مركبة تسير على أحد الطرقات العامة مشاركة في زفة قبل أن يعلن المرور عن ضبط قائدها. يشار إلى أن تحميل الركاب في غير الأماكن المخصص لهم يعتبر مخالفة غرامتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال، فيما تترواح غرامة تعطيل حركة السير في زفات الأعراس من 300 إلى 500 ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول رواد التواصل مقطع الفيديو.. ضبط قائد مركبة "الفرقة الشعبية المشاركة في الزفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.