انت الان تتابع إسرائيل تكشف معلومات جديدة بشأن جنسيات 220 رهينة تحتجزهم لدى حماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة حماس، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبينهم 54 مواطنًا تايلانديًا.

وفي التفاصيل، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن تحديث للأرقام، وقالت أيضًا إنه تم التأكد من مقتل أو فقد 328 شخصًا من 40 دولة بعد الهجوم المفاجئ، الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، حيث بلغ العدد الإجمالي للقتلى نحو 1400 شخص في الهجوم.

وقالت إسرائيل إن 138 من الرهائن يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم 15 من الأرجنتين و12 من ألمانيا و12 أمريكيًا و6 فرنسيين و6 روس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ويُعتقد أن العديد منهم يحملون جنسية إسرائيلية مزدوجة، ولكن من شبه المؤكد أن بعضهم، مثل التايلانديين و5 رهائن نيباليين، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وهناك أيضًا رهينة صيني وآخر سريلانكي واثنان من تنزانيا واثنان من الفلبين.

ويشكل التايلانديون كذلك أكبر مجموعة من القتلى والمفقودين الأجانب، حيث تأكد مقتل 24 وفقد 21 آخرين منهم.

وتعد تايلاند واحدة من أكبر مصادر العمال المهاجرين في إسرائيل، حيث يعمل نحو 30 ألف شخص في قطاع الزراعة، بحسب بيانات حكومية.

ومن بين الدول الأجنبية الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة الولايات المتحدة بمقتل 34 وفقد 5، وأوكرانيا بمقتل 25 وفقد اثنين، وفرنسا بمقتل 23 وفقد واحد، وروسيا بمقتل 23 وفقد 4 أشخاص.