عسير.. الإطاحة بشخصين لترويجهما 144 كيلوجرامًا من القات المخدر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة عسير لترويجهما (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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