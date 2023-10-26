"أمن الطرق" تطيح بشخص لترويجه 5 كلجم من الحشيش بوادي الدواسر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، على مواطن لترويجه بمركبته (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءت النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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