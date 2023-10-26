تراند اليوم : شاهد.. طبيب يكشف عن 5 أطعمة يؤدي تسخينها للإصابة بمرض السرطان

صحيفة الخليج 365: كشف الطبيب المصري حسن عاطف عن 5 أطعمة يؤدي تكرار تسخينها إلى الإصابة بالسرطان ومشاكل في المعدة والقولون.

الخضروات الورقية

وأوضح خلال مقطع فيديو أن هذه الأطعمة هي :" الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس والجزر، لأنها تحتوي على مادة النترات التي تتحول مع تكرار التسخين لنيتروزمين وهذه مادة مسرطنة وتؤدي إلى أكسدة الحديد الموجود في السبانخ وينتج عنه الشوادر الحرة التي تسبب العقم والسرطان".

البيض والأرز

وتابع :"عند تكرار تسخين البيض تتغير تركيبة البروتينات، كما تكرار تسخين الأرز ينشط بكتيريا مسئولة عن التهابات المعدة والقولون، ويؤدي إلى انتفاخات وغازات وعسر هضم وإمساك وإسهال".

البطاطس والدواجن

وأضاف:" تكرار تسخين البطاطس ينشط بكتيريا ضارة، وأيضا تسخين الدواجن يغير من تركيبة البروتينات الموجودة فيها ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي".