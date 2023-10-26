تراند اليوم : إسرائيل تكشف معلومات جديدة بشأن الرهائن لدى حماس .. وتحدد عددهم وجنسياتهم

صحيفة الخليج 365 : أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة حماس، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبينهم 54 مواطنا تايلانديا.

وقالت إسرائيل إن 138 من الرهائن يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم 15 من الأرجنتين و12 من ألمانيا و12 أميركيا و6 فرنسيين و6 روس.

ويُعتقد أن العديد منهم يحملون جنسية إسرائيلية مزدوجة، ولكن من شبه المؤكد أن بعضهم، مثل التايلانديين و5 رهائن نيباليين، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وهناك أيضا رهينة صيني وآخر سريلانكي واثنان من تنزانيا واثنان من الفلبين.

أكثر دولة تكبدت خسائر في الأرواح

ويشكل التايلانديون كذلك أكبر مجموعة من القتلى والمفقودين الأجانب، حيث تأكد مقتل 24 وفقد 21 آخرين منهم.

وتعد تايلاند واحدة من أكبر مصادر العمال المهاجرين في إسرائيل، حيث يعمل نحو 30 ألف شخص في قطاع الزراعة، بحسب بيانات حكومية.

ومن بين الدول الأجنبية الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة الولايات المتحدة بمقتل 34 وفقد 5، وأوكرانيا بمقتل 25 وفقد اثنين، وفرنسا بمقتل 23 وفقد واحد، وروسيا بمقتل 23 وفقد 4، ولقي 5 مواطنين صينيين حتفهم وفقد آخر، بينما قُتل 5 من نيبال وفُقد مثلهم.