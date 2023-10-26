تراند اليوم : شاهد.. وزير الدفاع الكويتي يؤدي العرضة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، أداء الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت ، العرضة أثناء زيارته لحي الطريف التاريخي في الدرعية بالرياض .

وأظهر الفيديو وزير الدفاع الكويتي وهو يتوسط فرقة الاستقبال وشاركهم أداء رقصة العرضة.

وكان ألتقى أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح ، حيث استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.