تراند اليوم : شاهد.. وزير الدفاع الكويتي يؤدي العرضة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، أداء الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت ، العرضة أثناء زيارته لحي الطريف التاريخي في الدرعية بالرياض .
وأظهر الفيديو وزير الدفاع الكويتي وهو يتوسط فرقة الاستقبال وشاركهم أداء رقصة العرضة.
وكان ألتقى أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح ، حيث استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.