شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على جازان والباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات العارضة، والداير، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

كما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، ارتوتْ على إثرها الأرضُ

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير؛ شملت محافظات تنومة وأحد رفيدة وظهران الجنوب ومركز السودة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية.

وكذلك على مناطق جازان وعسير والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "خرخير".