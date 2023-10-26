شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | بسبب دعم فلسطين لجنة الانضباط الفرنسية تُقف نجم الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - في مفاجأة قوية قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

بيان لجنة الانضباط ضد يوسف عطال

وفي بيان رسمي أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف الدولي الجزائري ‎يوسف عطال مدافع ‎نيس الفرنسي سبع مباريات بسبب دعم ‎فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نادي نيس الفرنسي قد أعلن في بيان رسمي إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال، وجاء البيان كالتالي:-

تواصل مديرو النادي مع يوسف عطال، فور عودته من معسكر منتخب الجزائر، ونادي نيس يدرك أن يوسف عطال اعترف بخطئه بعد سحب المنشور، كما اعتذار علنيًا، ولكن نظرًا لطبيعة المنشور وخطورته، قرر النادي اتخاذ قرارًا تأديبيًا فوري ضد اللاعب، قبل أي إجراء قد تتخذه السلطات الرياضية والقانونية، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر.. ويؤكد نيس أن سمعة النادي تكون نتيجة لسلوك جميع موظفيها، والتي يجب أن تتماشى مع القيم التي تروج لها المؤسسة، وكما أشار نيس في رسالته يوم الجمعة الماضي، يؤكد من جديد التزامه الراسخ بضمان سيادة السلام على جميع الاعتبارات الأخرى.

